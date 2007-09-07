Здравствуйте! Нужен дизайнер для сотрудничества в доработке проекта http://77-cms.net/ . Необходимо внести критические замечания и устранить их . Просьба критические замечания и цену по их устранению высылать на [email protected]
Професcия:
- Программист
Возраст:
- 42 года.
Основная специализация:
- Скрипты на PHP.
- Программы на Delphi с использованием БД и WEB-технологий .
Отличное знание:
- PHP4/5, SQL, MySQL,JavaScript, AJAX, HTML, XML, CSS,Smarty.
- JQuery
- SEO оптимизация.
- Delphi
Хорошее владение:
- английский на уровне чтения технической документации.
Опыт работы:
- с 2000 г.
Контакты:
- E-mail: [email protected]
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