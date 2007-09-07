kv36

Сергей kv36

 
53 годаРоссия/Владикавказ
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Професcия:

- Программист

Возраст:

- 42 года.

Основная специализация:

- Скрипты на PHP.

- Программы на Delphi с использованием БД и WEB-технологий .

Отличное знание:

- PHP4/5, SQL, MySQL,JavaScript, AJAX, HTML, XML, CSS,Smarty.

- JQuery

- SEO оптимизация.

- Delphi

Хорошее владение:

- английский на уровне чтения технической документации.

Опыт работы:

- с 2000 г.

Контакты:

- E-mail: [email protected]

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphijQueryAjax

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    CSS
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  • Макет сайта

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    Нужно сделать макет главной страницы сайта фотоальбома.По результату будет определен исполнитель для макетов остальных страниц(5). Ни каких необычных пожеланий нет. витрина фоток,меню гор. и верт, текст, новости и т.д. Образец или часть макета присылайте на ...

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  • PHP программист

    Требуется опытный РНР программист со знанием: PHP4/5, SQL, MySQL,JavaScript, AJAX, Jquery, ООП,XHTML, CSS. Для выполнения разовых работ . Оплата до 10$ в час или по договоренности . Может быть и выше. Это зависит от профессиональных способностей. Обязательные условия: 1. ...

    PHPJavascriptMySQLCSSjQueryAjax
    Веб-программирование15 заявок
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  • Написать модули для портала

    Необходимо написать несколько модулей для портала.Нужна только программная часть. Кандидат\ы будет определен по лучшему из ТЗ.т.е. Вы оставляете здесь заявки с указанием e-mail. После этого Вам приходит список необходимых модулей.Вы выбираете любой и пишите для него ТЗ ...

    Веб-программирование13 заявок
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    16 лет назад

  • Программист PHP+ MySQL

    Нужен человек хорошо знающий PHP+ MySQL и\или Delphi 7, у которого есть 2 часа в день для работы. Оплата 4-7$/час в зависимости от уровня подготовлености. Прошу оставлять сообщения только тех кто готов выполнить тестовое задание

    PHPMySQLDelphi
    Веб-программирование33 заявки
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    16 лет назад

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    Необходимо создание дизайна для Системы Управления Сайтом. При удачном сотрудничестве разработка дизайна сайта для её продвижения. ТЗ в приложении.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад