Разработка дизайна

Была договорённость о начале работ, определились с бюджетом сосотавили бриф и я пошёл рисовать За ночь были готовы черновые эскизы, а у тром мне заявляют что оказывается вернулся его друг дизайнер и работать со мной он не хочет. неужели нельзя было предупредить о том что решение ещё не окончательное? Как бы дело конечно клиента и тут скорее нейтральный отзыв, но было потрачено время, силы, и упущен довольно крупный заказ который пришёл после договорённости с клиентом предоплата составила 10 уе из 350 с обещанием утром зарезервировать средства на счету weblansera Выводы делайте сами господа