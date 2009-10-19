Здравствуйте!
Меня зовут Кирилл Комаровский. Я — веб-дизайнер созданием дизайна сайтов, айдентики, графического дизайна занимаюсь давно. Я люблю то чем занимаюсь, постоянно совершенствую свой навык.
Дизайн я проектирую с учётом потребности ваших клиентов, это основная задача дизайна, будь то сайт, приложение для мобильного или что то из печатной продукции. Качество для меня чаще дороже прибыли, потому если я берусь за какой то проект, то я уверен что я смогу его довести до успешного финала, в противном случае я не возьму проект в работу.
Дизайн я разрабатываю в Figma, Adobe XD. Совсем редко если клиент просит то Adobe Photoshop.
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Мои навыки:
-Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
-Создание баннеров (статические, gif-анимация, HTML5-анимация)
-Помощь в настройке Я. Директ, Google Adwords
Мои специализации:
- Дизайн Landing-Page.
- Дизайн сайт визитки.
- Дизайн корпоративного сайта.
- Дизайн интернет-магазина.
- Разработка логотипа (на выбор 3 варианта, с доработками).
- Прототипирование вашего проекта сайта.
- Создание баннеров (статические, гиф-анимированные и html5).
- Дизайн социальных сетей.
В работе ценю: честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.
Напишите и я отвечку на все ваши вопросы.
С уважением, Кирилл
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По всем вопросам Вы можете получить консультацию по адресу https://t.me/mroyatm