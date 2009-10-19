Mroyatm

Кирилл Mroyatm

 
43 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Качественный, продуманый дизайн для людей

Здравствуйте!

Меня зовут Кирилл Комаровский. Я — веб-дизайнер созданием  дизайна  сайтов, айдентики, графического дизайна занимаюсь давно. Я  люблю  то чем  занимаюсь, постоянно  совершенствую свой навык. 

Дизайн я  проектирую с учётом потребности ваших клиентов, это  основная  задача  дизайна, будь то  сайт, приложение для  мобильного или  что то из печатной продукции. Качество для меня чаще дороже прибыли, потому если я берусь за какой то проект, то я уверен что я смогу его довести до успешного финала, в противном случае я не возьму проект в работу.


Дизайн я разрабатываю в Figma, Adobe XD. Совсем редко если клиент просит то Adobe Photoshop.

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Мои навыки:

-Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

-Создание баннеров (статические, gif-анимация, HTML5-анимация)

-Помощь в настройке Я. Директ, Google Adwords


Мои специализации:

- Дизайн Landing-Page.

- Дизайн сайт визитки.

- Дизайн корпоративного сайта.

- Дизайн интернет-магазина.

- Разработка логотипа (на выбор 3 варианта, с доработками).

- Прототипирование вашего проекта сайта.


- Создание баннеров (статические, гиф-анимированные и html5).


- Дизайн социальных сетей.


В работе ценю: честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.


Напишите  и я  отвечку на все ваши вопросы.


С уважением, Кирилл


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По всем вопросам Вы можете получить консультацию по адресу https://t.me/mroyatm

Дизайн сайтаFigma
Отзывы заказчиков
Rakshtel
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Сделать страницу для сайта
Спасибо Кирилл! Сделал очень красиво, не сравнится с тем что сделали другие фриланцеры. Рекомендую как честного, ответственного, но требовательного (касательно пунктуальности ;))) фриланцера!
Отличный клиент, знает чего хочет, чётко ставит задачу и быстро отвечает на вопросы, была небольшая заминка с оплатой но у всех бывают форс мажоры,
Ответный отзыв
rhub
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для ArtDes
Проект был выполнен четко в соответствии с моими требованиями. Придраться не к чему.
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