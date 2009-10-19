Качественный, продуманый дизайн для людей

Здравствуйте!

Меня зовут Кирилл Комаровский. Я — веб-дизайнер созданием дизайна сайтов, айдентики, графического дизайна занимаюсь давно. Я люблю то чем занимаюсь, постоянно совершенствую свой навык.

Дизайн я проектирую с учётом потребности ваших клиентов, это основная задача дизайна, будь то сайт, приложение для мобильного или что то из печатной продукции. Качество для меня чаще дороже прибыли, потому если я берусь за какой то проект, то я уверен что я смогу его довести до успешного финала, в противном случае я не возьму проект в работу.





Дизайн я разрабатываю в Figma, Adobe XD. Совсем редко если клиент просит то Adobe Photoshop.

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Мои навыки:

-Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

-Создание баннеров (статические, gif-анимация, HTML5-анимация)

-Помощь в настройке Я. Директ, Google Adwords





Мои специализации:

- Дизайн Landing-Page.

- Дизайн сайт визитки.

- Дизайн корпоративного сайта.

- Дизайн интернет-магазина.

- Разработка логотипа (на выбор 3 варианта, с доработками).

- Прототипирование вашего проекта сайта.





- Создание баннеров (статические, гиф-анимированные и html5).





- Дизайн социальных сетей.





В работе ценю: честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.





Напишите и я отвечку на все ваши вопросы.





С уважением, Кирилл





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По всем вопросам Вы можете получить консультацию по адресу https://t.me/mroyatm