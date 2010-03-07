Сайт-визитка для консалтинг-компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок295 просмотров

Нужен дизайн оригинального сайта-визитки для компании, занимающейся консалтингом в области ИТ

Предпочтение отдадим молодым фрилансерам, которые готовы работать за хороший отзыв и проект в портфолио

За подробностями обращайтесь по

ICQ: 423 пять три семь 298

Skype: vitali.polyakovski

15 лет назад
vitali_p
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта пивной компании

    Нужен дизайн сайта компании, занимающейся поставками пива и пивного оборудования. Рассмотрю готовые варианты, шаблоны либо разработку в кратчайший срок. Пример структуры страниц можно посмотреть тут: http://www.beer-co.com/productions/?lng=rus Желательно преобладание ...

    HTMLJoomla
    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка дизайна

    Есть функционирущий сайт на Joomla 1.5.15 , нужно сделать дизайн сайта по продаже авто запчастей ... Все вопросы в асю: 25 семь девять ноль один 563

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для DLE

    $100

    Требуется мелкие доработки в дизайне, верстка для DLE PSD исходники есть. Все модули на главной выводятся отдельными модулями, все остальное стандарт.

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка дизайна для магазина на движке WebAsyst

    $250

    Необходим дизайн для интернет-магазина, который будет заниматься продажей живописи. Магазин будет работать на движке WebAsyst. Также необходима интеграция дизайна в движок. Примеры: структура - http://www.photo-store.net/ Необходимо ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн страницы

    $100

    Нужен дизайн страницы, страница будет размещена на время реконструкции сайта. Основные требования - минимализм, креативность, уникальност. Пожелания - возможно в виде интро с Flash.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн + верстка сайта

    $40

    Нужно по примеру сайта отрисовать свой вариант (только заглавную страницу) + сверстать. Подробности напишу в личку. Оплата в WMR.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Макет сайта

    $100

    Нужно сделать макет главной страницы сайта фотоальбома.По результату будет определен исполнитель для макетов остальных страниц(5). Ни каких необычных пожеланий нет. витрина фоток,меню гор. и верт, текст, новости и т.д. Образец или ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн нового сайта

    $350

    Требуется создать дизайн сайта, который включает в себя: Дизайн главной страницы (полностью) Дизайн одной из внутренних страниц Дизайн таблиц Дизайн списков и блоков сайта Фавикон Несколько иконок, ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта и форума на тематику – Lineage2

    $1000

    Ищу дизайнеров виртуозов , у которых есть огромнейший опыт работы на тематику игры Lineage2 . Мне нужны профессионалы в своем деле. Вот примеры работ, на которые я ровняюсь. http://asterios.tm/index.php http://shock-world.com/ ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад