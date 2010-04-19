Требуется консультирование по организации страницы продукции на сайте: необходимо продумат презентацию товаров на сайте по художественному стеклу. www.palaceofglass.com http://palaceofglass.com/products/ Hеобходимо произвести апдейт страницы с продукцией: ...
Требуется корректировка сайта (cms)
Нужно поправить шапку ( или сделать другую) + кое что по меню подремонтить . CMS WINSHOP !!!
ICQ 3--4--9--404---6----9----5
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