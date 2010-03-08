Oрганизация страницы продукции на сайте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки288 просмотров

Требуется консультирование по организации страницы продукции на сайте:

необходимо продумат презентацию товаров на сайте по художественному стеклу.

www.palaceofglass.com

http://palaceofglass.com/products/

Hеобходимо произвести апдейт страницы с продукцией:

- усовершенствовании Usability: От клиентов переодически поступают жалобы касательно не очень удобного поиска по ID продукции и по организации тематики и видов продукции.

- На данный момент существует каталог товаров, с присвоенными ID, дополнить его 200 позициями

Знания PHP, HTML, баз данных приветствуются.

общение через Skype

HTMLPHP
15 лет назад
Anantago
Алекс 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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