Oрганизация страницы продукции на сайте

Требуется консультирование по организации страницы продукции на сайте:

необходимо продумат презентацию товаров на сайте по художественному стеклу.

www.palaceofglass.com

http://palaceofglass.com/products/

Hеобходимо произвести апдейт страницы с продукцией:

- усовершенствовании Usability: От клиентов переодически поступают жалобы касательно не очень удобного поиска по ID продукции и по организации тематики и видов продукции.

- На данный момент существует каталог товаров, с присвоенными ID, дополнить его 200 позициями

Знания PHP, HTML, баз данных приветствуются.

общение через Skype