Изменить сайт!

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок245 просмотров

Добрый день!

Есть сайт движек джумла.

Нужно Поменять дизайн и расположение разделов.

Кто может пишите.

Предоплата после утверждения дизайна!

Joomla
15 лет назад
newcoops
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

ArtDecision
Владислав 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
21 отзыв(-3)
15 лет назад
$100
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ArtDecision
Владислав 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
21 отзыв(-3)
15 лет назад

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