Доработать дизайн информационного сайта

Информационный портал юридической тематики.

Задача:

1. Разработать меню с учётом юзабилити. Сделать так, чтобы можно было заходить с любой страницы на любую другую. (подскажу как сделать), скорее всего с использованием всплывающих меню на ajax.

2. Нарисовать новый дизайн внутренней страницы. Начнём с неё. Дизайн - что-то среднее между habrahabr и gazeta.ru

На данном этапе вёрстка, программирование не требуется, только дизайн-макет!

Оставляйте заявки с указанием ссылок на разработанные проекты информационных ресурсов! Пишите ориентировочные цены и сроки (по этапам). Подробности, буду высылать "избранным".