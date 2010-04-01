Доработать дизайн информационного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок249 просмотров

Информационный портал юридической тематики.

Задача:

1. Разработать меню с учётом юзабилити. Сделать так, чтобы можно было заходить с любой страницы на любую другую. (подскажу как сделать), скорее всего с использованием всплывающих меню на ajax.

2. Нарисовать новый дизайн внутренней страницы. Начнём с неё. Дизайн - что-то среднее между habrahabr и gazeta.ru

На данном этапе вёрстка, программирование не требуется, только дизайн-макет!

Оставляйте заявки с указанием ссылок на разработанные проекты информационных ресурсов! Пишите ориентировочные цены и сроки (по этапам). Подробности, буду высылать "избранным".

AJAX
15 лет назад
Haskey
Михаил 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vavilin
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$170
5 дней
Отличный дизайнер! Всё понимает и делает как надо, хороший вкус! И выполняет творческую работу достаточно оперативно.
Надёжный заказчик. Оплата по запланированной договоренности.   Чёткое и понятное ТЗ. Сотрудничеством доволен  на 100%.

Заявки фрилансеров

vavilin
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доверстать и наполнить модулями сайт на Wordpress

    $250

    Tребуется бодрый и креативный специалист чтобы доделать сайт: www.srikrishnacaitanya.com нужно будет наполнить следующими модулями: - аудио плеер: прослушать 2-3 трека - проийти к оплате через Paypal - ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Oрганизация страницы продукции на сайте

    $250

    Требуется консультирование по организации страницы продукции на сайте: необходимо продумат презентацию товаров на сайте по художественному стеклу. www.palaceofglass.com http://palaceofglass.com/products/ Hеобходимо произвести апдейт страницы с продукцией: ...

    HTMLPHP
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить сайт форума

    Добрый день! Нужно сделать новую шапку для форума phpbb 2 plus http://www.nail-o-nail.com/ru/forum/portal.php и не много изменить дизайн сайта Ваши предложения...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить сайт!

    Добрый день! Есть сайт движек джумла. Нужно Поменять дизайн и расположение разделов. Кто может пишите. Предоплата после утверждения дизайна!

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка дизайна

    Необходимо разработать дизайн сайта. Тематика сайта - инвестиционный конкурс проектов на миллион. Конкурс называется "Охота на миллион" Соответственно тематика сайта должна быть: человек в деловом костюме с ружьем стреляется в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта ОТТО

    Тема - торговля по каталогам. Предоплаты нет, после утверждения концепции 50 проыентов, после сдачи оставшиеся 50. Примеры работ в личку.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн(перересовка с фото) и верстка

    Нужен дизайн главной и верстка 30 внутр. страниц. Для дизайна есть весь материал, также есть скрины как должен выглядеть структурно сайт. Для дизайна главное требуется перерисовать имеющиеся фото в мультяшный образ.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон Joomla 1.5

    Необходимо создать шаблон для Joomla 1.5 Подобный есть на Wordpress. Можно прикрутить с некоторыми дополнениями и изменениями. Укажите сроки и стоимость. Подробности при личном общении, можно в асю 552восемь26228.

    JoomlaWordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад