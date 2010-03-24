Дизайн презентационного сайта

Замечательный заказчик, очень ответственный и порядочный. Всегда на связи, идет на компромиссы, подсказывает при необходимости. Четкое и полное техническое задание, разьяснения при необходимости,адекватность и терпение - все на 10 баллов! Рекомендую как отличного работодателя.