Шапка сайта: сотрудник ГИБДД, который стоит на посту и останавливает машину. Остальные элементы в стиле авто/ГИБДД/безопасность... Структура рубрик: "Главная", "Контакты", Нормативные документы, Советы автомобилистам, Споры со страховыми компаниями.
Дизайн он-лайн игры
Требуется дизайн он-лайн игры. Стиль фэнтези. Для начала требуется разработать стартовую страницу и внешний вид персонажа. Подробности в почту.
Заявки фрилансеров
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