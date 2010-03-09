Нужен срочно дизайн на военную тематику

В виду неуспеваемости. ищу веб дизайнера.

в общем нужено нарисовать один дизайн на военную так сказать тематику! Нужно что то оригинальное, креатиное. и не грамоздкое!

Прошу дизайнеров непонимающих что такое вёрстка не отписываться!

Прошу указать ссылку на портфолио и примерную цену за ваши услуги!

Спасибо!

P/S у кого дизайн выше 150 баксов просьба даже не оставлять предложение!!!!