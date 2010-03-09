Нужен дизайн сайта. концепция уже придумана, теперь нужно будет все страницы вогнать в одну концепцию. количество страниц и приблизительную структуру можно посмотреть по ссылкам: http://www.ukraine3000.org.ua/tomorrow.html http://www.antiaids.org/ru/finreports укажите также цену. говорите, ...
Сделать дизайн сайта под web2.0.
Сделать дизайн сайта под web2.0.
сайт red1c.ru на джумале
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