Pavian

Костя Антоненко Pavian

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Design gets minimal!

Все просто

Эффективный минимализм, приятные, удобные и визуально легкие сайты. Это то, чего сейчас требует интернет. Чтобы таковым стать, сайт требует тщательно проработки до мельчайших деталей, исключения лишнего и фокуса на полезном.

Все вовремя

Любой современный бизнес не терпит ни дня простоя. Я уважаю время заказчика

Все стоит того

Цена сайта - вопрос обсуждаемый конкретно в каждом случае.

Отзывы заказчиков

nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Дорисовать элементы на странице
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
olsapunova
41 год
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Разработка дизайна мобильного сайта
Сотрудничеством остались довольны. Исполнитель принялся за работу сразу, задавал все необходимые вопросы, промежуточные результаты увидели очень скоро. Нарисовал отлично с первого раза, в сроки вложился. Будем привлекать в дальнейшем.
Сотрудничать было приятно и интересно. Заказчик всячески содействовал успешному выполнению проекта, а я получил новый опыт в разработке дизайна мобильного сервиса. С грамотными и ответственными людьми всегда приятно иметь дело
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $400
от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $400
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нет рейтинга