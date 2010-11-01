Design gets minimal!

Все просто

Эффективный минимализм, приятные, удобные и визуально легкие сайты. Это то, чего сейчас требует интернет. Чтобы таковым стать, сайт требует тщательно проработки до мельчайших деталей, исключения лишнего и фокуса на полезном.

Все вовремя

Любой современный бизнес не терпит ни дня простоя. Я уважаю время заказчика

Все стоит того

Цена сайта - вопрос обсуждаемый конкретно в каждом случае.