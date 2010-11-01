Design gets minimal!
Все просто
Эффективный минимализм, приятные, удобные и визуально легкие сайты. Это то, чего сейчас требует интернет. Чтобы таковым стать, сайт требует тщательно проработки до мельчайших деталей, исключения лишнего и фокуса на полезном.
Все вовремя
Любой современный бизнес не терпит ни дня простоя. Я уважаю время заказчика
Все стоит того
Цена сайта - вопрос обсуждаемый конкретно в каждом случае.
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
15 лет назад
Сотрудничеством остались довольны. Исполнитель принялся за работу сразу, задавал все необходимые вопросы, промежуточные результаты увидели очень скоро. Нарисовал отлично с первого раза, в сроки вложился. Будем привлекать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Сотрудничать было приятно и интересно. Заказчик всячески содействовал успешному выполнению проекта, а я получил новый опыт в разработке дизайна мобильного сервиса. С грамотными и ответственными людьми всегда приятно иметь дело
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $400
от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $400
от 5 дней
нет рейтинга