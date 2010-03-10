В виду неуспеваемости. ищу веб дизайнера. в общем нужено нарисовать один дизайн на военную так сказать тематику! Нужно что то оригинальное, креатиное. и не грамоздкое! Прошу дизайнеров непонимающих что такое вёрстка не отписываться! ...
Дизайн экономического симулятора
Интересует дизайн симулятора, готового к верстке.
Цена - по собеседованию...
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