Приватный проект для iazazello

Фон должен быть -черная лаковая кожа (смотри архив) может под крокодила-может Ваше предложение. в центре логотип(медаль)логотип есть в исходнике, но нужно сделать логотип как бы глянцевый, золотой.(в дальнейшем этот логотип на сайте будет сделан ...