Приватный проект для iazazello

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка130 просмотров

Дизайн для sokogroup.com

15 лет назад
coportal
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

iazazello
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад
$110
5 дней
Второй наш проект как и первый - выполнил великолепно! Будем продолжать работать. Рекомендую.
Четкий бриф и ТЗ. По срокам не спешил, принял макет почти сразу. Оплата своевременная. Взял комиссию сервиса на себя. Надежный человек, рекомендую.

Заявки фрилансеров

iazazello
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад

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