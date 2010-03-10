Тербуется редизайн женского журнала www.arabio.ru. Следует сохранить существующую сетку (размещение блоков и горизонтальные размеры). 3 страницы. Главная, список публикаций и статья. Предоплата 40% только после утверждения макета главной. ...
Простой дизайн простого сайта.
Сайт будет состоять из одной страницы и нескольких вложенных страниц.
Нужно что-то такое, что будет выглядеть стильно, современно и просто. Можно даже сказать в стиле современных дизайнов Samsung или LG :).
ТЗ на дизайн есть.
Заявки фрилансеров
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