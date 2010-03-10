Простой дизайн простого сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка320 просмотров

Сайт будет состоять из одной страницы и нескольких вложенных страниц.

Нужно что-то такое, что будет выглядеть стильно, современно и просто. Можно даже сказать в стиле современных дизайнов Samsung или LG :).

ТЗ на дизайн есть.

15 лет назад
The_God
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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