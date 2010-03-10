Дизайн интернет-магазина автохимии и инструмента

Требуется создать современный и в первую очередь удобный дизайн для интернет-магазина (онлайн-каталога) автохимии и оборудования для автосервисов. Сайт построен на движке VamShop - опыт в работе с ним приветствуется, но не является обязательным.

Мне нужен человек, который возьмётся сделать не "дизайн для дизайна", не "дизайн потому что красиво", а настоящий продающий удобный дизайн.

Основная аудитория сайта - владельцы и снабженцы автосервисов, простые автолюбители и небольшые региональные оптовые покупатели. Аудитория категорически неграмотная в интернет-технологиях, для которой позвонить гораздо легче, чем заказать через сайт. Эти люди не видят кнопку "купить", не понимают что такое "корзина". Цель создания нового дизайна - повысить юзабилити для такой аудитории, продумав правильное расположение продающих элементов.

Повторюсь: дизайн должен быть современным и удобным. Главным инструментом при его создании должен стать не фотошоп, а мозг. :)

Выбор подрядчика будет в первую очередь зависеть от его конкретного предложения по вариантам дизайна, включающего в себя анализ существующих подобных интернет-магазинов.

Заявки без финансовых пожеланий и портфолио не рассматриваются.