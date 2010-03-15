Смена дизайна сайта.

Результатом работы с дизайнером очень доволен. Владислав изначально предложил 3 варианта дизайна, очень неожиданный вариант одного из них мы и выбрали для доработки. Дизайнер внимательно выслушивал все мои пожелания, добавлял свои идеи и, как мне кажется, у нас получился неплохой продукт. Планирую обращаться к Владиславу и в будущем.