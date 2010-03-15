Смена дизайна сайта.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок340 просмотров

Добрый день!

Существующему сайту необходим редизайн. Важно не менять структуру сайта, лишь изменить дизайн.

Интересует простой лаконичный дизайн. Все ссылки в меню не графические, а текстовые (т.е. не кнопки, а сами названия разделов - ссылки).

Сайт - boats.service-hosting.net

Файлы нужны будут в *.псд слоями.

15 лет назад
Andrew_P
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
15 лет назад
$200
3 дня
Результатом работы с дизайнером очень доволен. Владислав изначально предложил 3 варианта дизайна, очень неожиданный вариант одного из них мы и выбрали для доработки. Дизайнер внимательно выслушивал все мои пожелания, добавлял свои идеи и, как мне кажется, у нас получился неплохой продукт. Планирую обращаться к Владиславу и в будущем.
Рад работе! Приятный во всех отношениях, понимающий Заказчик. Четкая задача, трезвые комментарии. Всё остальное так же без проблем. Рекомендую! Доверяю, надеюсь на дальнейшие задачи!

Заявки фрилансеров

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
15 лет назад

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