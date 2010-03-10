Нужен дизайн в древнем стиле.на тему богов, олимп, зевс... пример того, что устроит/ только без такой весомой макушки http://gladiators.ru/ только стиль оформления и материалы из этого ...
Нужен дизайн сайта
...для магазина шуб и меховых изделий. Сроки сжаты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта, используя существующие элементы дизайна. Готова только главная страница сайта. Структура сайта: 1 уровень Главная страница разделы: Интерьеры – Товары ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо доработать дизайн для 5 сайтов. Есть почти утвержденная концепция для одного сайта. Необходимо доработать ее, а также привести дизайн остальных сайтов в гармоничное сочетание с главной концепцией. Более подробное техническое задание высылается по запросу. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Добрый день! Существующему сайту необходим редизайн. Важно не менять структуру сайта, лишь изменить дизайн. Интересует простой лаконичный дизайн. Все ссылки в меню не графические, а текстовые (т.е. не ...Завершен15 лет назад
- $80
Меню для сайтов.Завершен15 лет назад
Есть сайт, надо красиво сделать шапку... красиво положить логотип.. тоесть надо человек со вкусом.. желательно сделать в фотошопе.. верстка приветствуется ;) бюджет ...Закрыт15 лет назад
Нужно оформить наполнение сайта, в соответствии с дизайном (шрифты, картинки). Адрес сайта: itprm.ruЗавершен15 лет назад
- $50
Сайт будет состоять из одной страницы и нескольких вложенных страниц. Нужно что-то такое, что будет выглядеть стильно, современно и просто. Можно даже сказать в стиле современных дизайнов Samsung или LG :). ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $1000
Тербуется редизайн женского журнала www.arabio.ru. Следует сохранить существующую сетку (размещение блоков и горизонтальные размеры). 3 страницы. Главная, список публикаций и статья. Предоплата 40% только после утверждения макета главной. ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для нового блога требуется дизайн, автоматическое дозированное наполнение уникальным контентом вручную, а также продвижение только белыми схемами.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад