Дизайн в древнем стиле

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок300 просмотров

Нужен дизайн в древнем стиле.на тему богов, олимп, зевс...

пример того, что устроит/ только без такой весомой макушки

http://gladiators.ru/

только стиль оформления и материалы из этого скрина

http://st.free-lance.ru/projects/upload/f_4b82d1af4a592.jpg

15 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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