Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Наша компания занимается дизайном и производством качественных фотокниг. А вот производством сайтов наша компания не занимается... По этому поводу нужен хороший дизайнер. Подчеркну: НУЖЕН ТОЛЬКО ДИЗАЙН. ...
Доработка "до ума" сайта - социальной сети
Всем привет!
Я ищу команду для запуска интернет-проекта. Работа на интерес и на портфолио (без денежного вознаграждения). Но и задача не сложная, творческая и без "строгих линий" (принимаются все предложения, как сделать лучше).
Итак, в команду войдут:
1. Дизайнер сайта - начинающий мастер, отчаянный "креативщик" и будущий Adobe-бог :)
2. Веб-программист на Java (JSP, Servlets и т.д.) - должен любить Java... и кофе (кто работает с Java - поймет) :)
Тематика – социальная сеть о книжках. Люди обсуждают прочитанные книги, пишут рецензии, составляют свои списки для чтения.
При хорошем и удобном дизайне (ура веб-дизайнеру!) и богатой функциональности (привет Java-программисту) аудитория будет расти очень быстро – все мы любим читать вкусные книжки и обсуждать их.
Макет сайта у меня есть (рабочий и даже симпатичный). Надо его "оживить", или переделать полностью, не важно. Главное, чтобы смотрелось приятно, и было на тему книг.
Базовые функции также уже реализованы (на Java). На очереди - несколько ключевых моментов, без которых сайту просто будет стыдно "выйти в люди". Как только они будут сделаны - сайт обзаведется хостингом, а домен уже есть. Начнется раскрутка, и тогда только успевай прикручивать новые и новые фишечки и рюшечки, и исправлять противные баги.
Короче, ребята, кто еще не рубит бабло, а только мечтает о мировой славе, пишите! Все обсудим и начнем работать. Сайту быть, успех неизбежен!
Андрей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Доброго времени суток. Требуется по готовой концепции нарисовать дизайн сайта. Тема сайта - социальная сеть, есть похожие проекты у конкурентов. Тезисное техническое задание будет выслано выбранному исполнителю. Оплата wmz по этапам выполнения ...Закрыт15 лет назад
- $1000
Требуется web дизайнер для выполнения ряда работ на CMS MODx. Разработка нового шаблона сайта по образцу. Доработка модулей на действующем сайте.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт состоит из однотипных записей об играх вида: Описание игры(различных размеров), картинки(лого) игры, скриншоты, размер игры и кнопка Скачать игру. Все игры разбиты по рубрикам (бизнес, бегалки, шарики и т.д.) Пример готового ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно доработать шаблон подробные инстр-ии по ссылке! http://shef-plan.ru/todel/zhdan.rar Жду от Вас конкретных предложений по стоимости и срокам исполнения!Завершен15 лет назад
- $300
...для магазина шуб и меховых изделий. Сроки сжаты.Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен дизайн в древнем стиле.на тему богов, олимп, зевс... пример того, что устроит/ только без такой весомой макушки http://gladiators.ru/ только стиль оформления и материалы из этого ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта, используя существующие элементы дизайна. Готова только главная страница сайта. Структура сайта: 1 уровень Главная страница разделы: Интерьеры – Товары ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо доработать дизайн для 5 сайтов. Есть почти утвержденная концепция для одного сайта. Необходимо доработать ее, а также привести дизайн остальных сайтов в гармоничное сочетание с главной концепцией. Более подробное техническое задание высылается по запросу. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Добрый день! Существующему сайту необходим редизайн. Важно не менять структуру сайта, лишь изменить дизайн. Интересует простой лаконичный дизайн. Все ссылки в меню не графические, а текстовые (т.е. не ...Завершен15 лет назад