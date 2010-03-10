Доработка "до ума" сайта - социальной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки223 просмотра

Всем привет!

Я ищу команду для запуска интернет-проекта. Работа на интерес и на портфолио (без денежного вознаграждения). Но и задача не сложная, творческая и без "строгих линий" (принимаются все предложения, как сделать лучше).

Итак, в команду войдут:

1. Дизайнер сайта - начинающий мастер, отчаянный "креативщик" и будущий Adobe-бог :)

2. Веб-программист на Java (JSP, Servlets и т.д.) - должен любить Java... и кофе (кто работает с Java - поймет) :)

Тематика – социальная сеть о книжках. Люди обсуждают прочитанные книги, пишут рецензии, составляют свои списки для чтения.

При хорошем и удобном дизайне (ура веб-дизайнеру!) и богатой функциональности (привет Java-программисту) аудитория будет расти очень быстро – все мы любим читать вкусные книжки и обсуждать их.

Макет сайта у меня есть (рабочий и даже симпатичный). Надо его "оживить", или переделать полностью, не важно. Главное, чтобы смотрелось приятно, и было на тему книг.

Базовые функции также уже реализованы (на Java). На очереди - несколько ключевых моментов, без которых сайту просто будет стыдно "выйти в люди". Как только они будут сделаны - сайт обзаведется хостингом, а домен уже есть. Начнется раскрутка, и тогда только успевай прикручивать новые и новые фишечки и рюшечки, и исправлять противные баги.

Короче, ребята, кто еще не рубит бабло, а только мечтает о мировой славе, пишите! Все обсудим и начнем работать. Сайту быть, успех неизбежен!

Андрей.

Java
15 лет назад
amikhaylov
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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