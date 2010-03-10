Дизайн сайта и модулей на MODx

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок201 просмотр

Требуется web дизайнер для выполнения ряда работ на CMS MODx. Разработка нового шаблона сайта по образцу. Доработка модулей на действующем сайте.

MODX
15 лет назад
dvb
Dvb 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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