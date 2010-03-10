Дизайн сайта и модулей на MODx

Необходимо доработать дизайн для 5 сайтов. Есть почти утвержденная концепция для одного сайта. Необходимо доработать ее, а также привести дизайн остальных сайтов в гармоничное сочетание с главной концепцией. Более подробное техническое задание высылается по запросу. ...