Разработка сложных информационных и коммерческих порталов на основе cms Joomla. Сетевые средства массовой информации. Коммерческие порталы - b2b ресурсы, биржи магазины, корпоративные сайты. Маркетинговая стратегия в сети. Привлечение к проекту ведущих программистов. Создание симантического ядра, структурирование сайта и поисковая оптимизация. SEO-копирайт. Подготовка и размещение статических текстов, meta-тегов и статей с использованием топовых слов и сочетаний. Полный комплекс мероприятий по раскрутке. Регистрация ресурса в поисковиках и каталогах, продвижение на профессиональных форумах и досках объявлений, медиопланирование и проведение рекламных кампаний. Постоянное сопровождение проекта.

Удаленная работа. Оплата от 500$ до 3000$.

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