Требуется web дизайнер для выполнения ряда работ на CMS MODx. Разработка нового шаблона сайта по образцу. Доработка модулей на действующем сайте.
Разработка сложных информационных и коммерческих порталов на основе cms Joomla. Сетевые средства массовой информации. Коммерческие порталы - b2b ресурсы, биржи магазины, корпоративные сайты. Маркетинговая стратегия в сети. Привлечение к проекту ведущих программистов. Создание симантического ядра, структурирование сайта и поисковая оптимизация. SEO-копирайт. Подготовка и размещение статических текстов, meta-тегов и статей с использованием топовых слов и сочетаний. Полный комплекс мероприятий по раскрутке. Регистрация ресурса в поисковиках и каталогах, продвижение на профессиональных форумах и досках объявлений, медиопланирование и проведение рекламных кампаний. Постоянное сопровождение проекта.
Удаленная работа. Оплата от 500$ до 3000$.
Дополнительная информация по электронной почте: [email protected]
- $1000Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Требуется web разработчик с опытом работы на MODx. Необходимо исправить несколько ошибок в интернет-магазине, а также внести ряд усовершенствований. 1) Доработать форму регистрации покупателей. 2) Изменить форму доставки и оплаты (механизмы). 3) Изменить систему выгрузки товаров в ЯндексМаркет 4) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать флеш баннер по игре counter strike source Задача: контр-террорист и террорист стоят на карте при наведении мыши на баннер появляется прицел, м.б. ещё и дуло. При нажатии кнопки мыши раздаётся выстрел, появляется дым. При ...Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Доработка модуля random products virtuemart 1.22 Нужно сделать так, чтобы модуль можно было связать с меню категории virtuemart. Допустим, в меню virtuemart выбираются "велосипеды", тогда на странице категории "велосипеды" и только на ней появляется случайная ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад