dvb

Dvb Dvb dvb

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Разработка сложных информационных и коммерческих порталов на основе cms Joomla. Сетевые средства массовой информации. Коммерческие порталы - b2b ресурсы, биржи магазины, корпоративные сайты. Маркетинговая стратегия в сети. Привлечение к проекту ведущих программистов. Создание симантического ядра, структурирование сайта и поисковая оптимизация. SEO-копирайт. Подготовка и размещение статических текстов, meta-тегов и статей с использованием топовых слов и сочетаний. Полный комплекс мероприятий по раскрутке. Регистрация ресурса в поисковиках и каталогах, продвижение на профессиональных форумах и досках объявлений, медиопланирование и проведение рекламных кампаний. Постоянное сопровождение проекта.

Удаленная работа. Оплата от 500$ до 3000$.

Дополнительная информация по электронной почте: [email protected]

Joomla

  • Доработка интернет-магазина на MODx

    $2500

    Требуется web разработчик с опытом работы на MODx. Необходимо исправить несколько ошибок в интернет-магазине, а также внести ряд усовершенствований. 1) Доработать форму регистрации покупателей. 2) Изменить форму доставки и оплаты (механизмы). 3) Изменить систему выгрузки товаров в ЯндексМаркет 4) ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш баннер (заставка)

    Нужно сделать флеш баннер по игре counter strike source Задача: контр-террорист и террорист стоят на карте при наведении мыши на баннер появляется прицел, м.б. ещё и дуло. При нажатии кнопки мыши раздаётся выстрел, появляется дым. При ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка модуля random products virtuemart 1.22

    $50

    Доработка модуля random products virtuemart 1.22 Нужно сделать так, чтобы модуль можно было связать с меню категории virtuemart. Допустим, в меню virtuemart выбираются "велосипеды", тогда на странице категории "велосипеды" и только на ней появляется случайная ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
_Phobos_
30 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Флеш баннер (заставка)
Все хорошо, спасибо!
Сработал качественно, быстро и недорого! Молодец))
Ответный отзыв
Varshevsky
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Доработка модуля random products virtuemart 1.22
Только положительные впечатления от работы. Четко знает, что хочет. Щедро платит.
Доработал три модуля для virtuemarta. Довёл до качественного, рабочего варианта. Ответственный и грамотный специалист.
Ответный отзыв