Дизайн для сайта социальной сети

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок312 просмотров

Доброго времени суток.

Требуется по готовой концепции нарисовать дизайн сайта. Тема сайта - социальная сеть, есть похожие проекты у конкурентов. Тезисное техническое задание будет выслано выбранному исполнителю. Оплата wmz по этапам выполнения работы. Портфолио значения не имеет, отдам проект человеку который сможет довести его "до ума". Все подробности по скайпу.

Просьба - не пишите в приват, оставляйте предложения и скайп, я с вами свяжусь.

Спасибо, жду Ваших предложений.

15 лет назад
xagero
Павел 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

radiokid
35 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$250
15 дней

Заявки фрилансеров

radiokid
35 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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