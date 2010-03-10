Дизайн для сайта социальной сети

Доброго времени суток.

Требуется по готовой концепции нарисовать дизайн сайта. Тема сайта - социальная сеть, есть похожие проекты у конкурентов. Тезисное техническое задание будет выслано выбранному исполнителю. Оплата wmz по этапам выполнения работы. Портфолио значения не имеет, отдам проект человеку который сможет довести его "до ума". Все подробности по скайпу.

Просьба - не пишите в приват, оставляйте предложения и скайп, я с вами свяжусь.

Спасибо, жду Ваших предложений.