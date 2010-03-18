Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки403 просмотра

Нужно отрисовать диз всех страниц сайта.

Пейджммаркинг в приложении.

Подход по дизу: coremetrics.com или www.florist.ru ( "Адекватный минимализм").

Интересует ориентировочная цена, сроки.

Предложения оставляйте в сервисе.

С выбранным исполнителем будем говорить детально (возможны незначительные изменения).

15 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
15 лет назад
$100
3 дня
Жаль, что нет оценки 11 баллов. Поставил бы. 1. Аккуратный и чистый дизайн. 2. Профессионально сделано - композиция, цветовое решение. 3. Цена очень приятная. Постоянно в сети, реакция на изменения мгновенная, т.е. все делается с постоянной обратной связью. Дизайнеры попадаются разные, но у 99% все-таки студенческий подход и отсутствие внушительного опыта видно. В варианте с Сергеем - 110% профессионализма. Рекомендую.
Отлично сработались! Очень приятный человек в общении. Оплата вовремя. Только положительные эмоции. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка "до ума" сайта - социальной сети

    Всем привет! Я ищу команду для запуска интернет-проекта. Работа на интерес и на портфолио (без денежного вознаграждения). Но и задача не сложная, творческая и без "строгих линий" (принимаются все предложения, как ...

    Java
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта для производителя фотокниг

    $300

    Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Наша компания занимается дизайном и производством качественных фотокниг. А вот производством сайтов наша компания не занимается... По этому поводу нужен хороший дизайнер. Подчеркну: НУЖЕН ТОЛЬКО ДИЗАЙН. ...

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта социальной сети

    $250

    Доброго времени суток. Требуется по готовой концепции нарисовать дизайн сайта. Тема сайта - социальная сеть, есть похожие проекты у конкурентов. Тезисное техническое задание будет выслано выбранному исполнителю. Оплата wmz по этапам выполнения ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать тему для вордпресса для сайта игр

    Сайт состоит из однотипных записей об играх вида: Описание игры(различных размеров), картинки(лого) игры, скриншоты, размер игры и кнопка Скачать игру. Все игры разбиты по рубрикам (бизнес, бегалки, шарики и т.д.) Пример готового ...

    WordPress
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн в древнем стиле

    $100

    Нужен дизайн в древнем стиле.на тему богов, олимп, зевс... пример того, что устроит/ только без такой весомой макушки http://gladiators.ru/ только стиль оформления и материалы из этого ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта

    Нужно сделать дизайн сайта, используя существующие элементы дизайна. Готова только главная страница сайта. Структура сайта: 1 уровень Главная страница разделы: Интерьеры – Товары ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка дизайна сайта

    Необходимо доработать дизайн для 5 сайтов. Есть почти утвержденная концепция для одного сайта. Необходимо доработать ее, а также привести дизайн остальных сайтов в гармоничное сочетание с главной концепцией. Более подробное техническое задание высылается по запросу. ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад