Жаль, что нет оценки 11 баллов. Поставил бы. 1. Аккуратный и чистый дизайн. 2. Профессионально сделано - композиция, цветовое решение. 3. Цена очень приятная. Постоянно в сети, реакция на изменения мгновенная, т.е. все делается с постоянной обратной связью. Дизайнеры попадаются разные, но у 99% все-таки студенческий подход и отсутствие внушительного опыта видно. В варианте с Сергеем - 110% профессионализма. Рекомендую.