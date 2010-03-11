Нужно отрисовать диз всех страниц сайта. Пейджммаркинг в приложении. Подход по дизу: coremetrics.com или www.florist.ru ( "Адекватный минимализм"). Интересует ориентировочная цена, сроки. Предложения оставляйте в сервисе. ...
Дизайн + верстка сайта
Нужно по примеру сайта отрисовать свой вариант + сверстать его на WP.
Подробности напишу в личку.
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