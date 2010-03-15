Магазин

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок323 просмотра

Необходимо сделать одну страницу, магазин торгует: комп. техника, комплект. и спутниковое оборудование. Оставляйте ссылки на портфолио. Пишите цену.

15 лет назад
Andrey_R_I
Андрей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

radiokid
35 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа, все по Т3, быстро и качественно. Спасибо Екатерина.
Хороший заказчик, задания поставлены четко и ясно, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

radiokid
35 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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