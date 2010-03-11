Доработать дизайн и сверстать страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок225 просмотров

Нужно доработать дизайн страниц и сверстать, прорисовать все элементы, возможно внести небольшие корректировки, но общая картина должна остаться такой же, расположение, цветовая гамма и т.д.

Все исходники есть в PSD

Все заинтересовавшиеся оставляйте пожалуйста цену и сроки

15 лет назад
Andrey-UA
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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