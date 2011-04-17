Andrey_R_I

Андрей Andrey_R_I

 
50 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

vik
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Рерайт
Все отлично.
Тексты написаны быстрее, чем ожидал, советую, Виктория ответственный работник.
Ответный отзыв
HATA
52 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Рерайт
+
Все в срок, грамотно и согласно ТЗ, рекомендую.
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MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Сценарий квеста (игры) для ивента
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата.
Очень интересные идеи. Спасибо за работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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alla2300
Алла 
31 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Сценарий квеста (игры) для ивента
Прекрасный заказчик! Рекомендую.
Оперативно написала свою идею, спасибо за интересный вариант
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septem7_del
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
43 отзыва
$20
10 баллов
13 лет назад
Макет 4х3
Все супер! Очень приятно работать с Андреем.
+ Без лишних вопросов, отлично выполненная работа. Спасибо.
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