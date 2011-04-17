Andrey_R_I

Есть логотип и содержание макета выбранному по портфолио - более подробное ТЗ
- $50Верстка полиграфии25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Есть подробное ТЗ его предоставлю выбранному исполнителю по портфолио.Завершен13 лет назад
- $50
Сделать главную страницу для сайта. По выбранному портфолио отправлю задание.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Все задание в ТЗ выбранному по портфолио исполнителю. размер 6 x 3Наружная реклама1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Есть реализованный дизайн *psd в слоях размеры разные. Необходимо сделать в единый размер и редизайнить по мотивам существующего дизайнаБаннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Есть торговая марка у которой есть товар с оригинальным названием, необходимо сделать что то типа логотипа. Выбранному по портфолио будет выдано ТЗ.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Для постоянного сотрудничества приглашаются начинающие райтеры.Копирайтинг32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Баннер 3*6, листовка, постер, баннер на сайтНаружная реклама1 исполнительЗавершен14 лет назад
Статьи по 1000 знаков б.п. тема туризм, большой объем.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Интернет-провайдер и кабельное ТВ. Логотип для подбренда существующей компании со своим логотипом и стилем, в прикрепленном файле шрифт. Но если будут идеи с другими шрифтами, будем посмотреть.Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт14 лет назад
По уже существующему стилю/дизайну, сделать: 1) макет фирменного бланка 2) постера А3 3) визитки 4) бейдж 5) флаер акции 6) для сайта баннер (образец покажу). В слоях даю ...Завершен14 лет назад
34 фото, удалить фон аккуратно.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
Украинский язык. Мужской голос, не пацанский. Сегодня до 15:00 по Киевскому времени.Озвучивание1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Текстов много, уникальность порядка 80 - 90%, ася: 58четыре9восем7три24 Всем спасибо, остались недорогие тексты на 20к по 15 р.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Тема: «Управління конкурентними перевагами в умовах кризи» Задача: розрахувати економічну ефективнивність стратегії підприємстваРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $10
210 mm на 100 mm. На лицевой Логотип со слоганом, "Летняя акция" с тремя тезисами, на обратке вся инфа. Посмотрю на портфолио и определюсь с исполнителем.Завершен15 лет назад
- $40
4 баннераБаннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Примеры работ обязательноЗавершен15 лет назад
- $50
Доработать «Садовник»Завершен15 лет назад
- $50
ДизайнЗавершен15 лет назад