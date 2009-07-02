HATA

Наталья HATA

 
51 годРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Возьму на себя заботы о Вашем сайте или интернет-магазине: наполнение, ведение новостных лент, обновление каталога и т.д. и т.п. Работаю практически с любой системой администрирования..

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Отзывы заказчиков
Starkillerus
Григорий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сценарий для встречи выпускников
Работа выполнена раньше срока, в соответствии с требованиями заказчика. Все замечания и предложения принимались к сведению сразу без лишних споров и согласований. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень корректный заказчик. Четкая постановка задачи и моментальная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
libra-text
Елена 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$12
10 баллов
14 лет назад
Статьи на тему одежды и кожгалантерии.
Только положительные впечатления от сотрудничества с Натальей. Рекомендую!
Сотрудничеством осталась довольна: четкое ТЗ, своевременная оплата. С удовольствием продолжу работу с Еленой. Рекомендую!
Ответный отзыв
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$3
10 баллов
14 лет назад
SEO рерайт
Спасибо! Текст написан отличный - грамотный, интересный, читаемый. Продолжаем сотрудничество.
Подробное ТЗ, своевременная оплата - мечта, а не заказчик!
Ответный отзыв
alex_the_dj
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$23
10 баллов
14 лет назад
Рерайт строительный статей
Работа была сделана качественно и оперативно (за 1 день). Сотрудничеством остался доволен.
Приятный в общении и в оплате заказчик. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
kuzyusha
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Копирайт/рерайт
Интересный подход, хороший слог. Сотрудничеством довольна и могу порекомендовать Наталью в качестве исполнительного и креативного копирайтера. Надеюсь наше знакомство перерастет в постоянное партнерство.
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга