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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена раньше срока, в соответствии с требованиями заказчика. Все замечания и предложения принимались к сведению сразу без лишних споров и согласований. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень корректный заказчик. Четкая постановка задачи и моментальная оплата. Рекомендую.
$12
10 баллов
14 лет назад
Только положительные впечатления от сотрудничества с Натальей. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством осталась довольна: четкое ТЗ, своевременная оплата. С удовольствием продолжу работу с Еленой. Рекомендую!
$3
10 баллов
14 лет назад
Спасибо! Текст написан отличный - грамотный, интересный, читаемый. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Подробное ТЗ, своевременная оплата - мечта, а не заказчик!
$23
10 баллов
14 лет назад
Работа была сделана качественно и оперативно (за 1 день). Сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв
Приятный в общении и в оплате заказчик. Очень рекомендую!
$2
10 баллов
15 лет назад
Интересный подход, хороший слог. Сотрудничеством довольна и могу порекомендовать Наталью в качестве исполнительного и креативного копирайтера. Надеюсь наше знакомство перерастет в постоянное партнерство.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
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