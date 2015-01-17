Сценарий для встречи выпускников

$10
КопирайтингЗавершен7 заявок233 просмотра
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Требуется подготовить сценарий для официальной части мероприятия "Встреча выпускников общеобразовательной школы".

Сценарий должен содержать текст ведущих, несколько конкурсов, выступления официальных лиц и т. д. Участники взрослые. Все подробности обговорю с исполнителем, возможны любые идеи, каких-то жестких рамок нет. Оригинальность не обязательна, главное, соответствие тематике.

Оплата - 500р., срок выполнения - до вечера 18.01.

9 лет назад
Starkillerus
Григорий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
HATA
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена раньше срока, в соответствии с требованиями заказчика. Все замечания и предложения принимались к сведению сразу без лишних споров и согласований. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень корректный заказчик. Четкая постановка задачи и моментальная оплата. Рекомендую.
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