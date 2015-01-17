Сценарий для встречи выпускников

Нужны SEO тексты-описания о женской обуви по 500-700 симв. б/п. Подробное задание исполнителю. Цена скромная, рассчитана на новичков. Принимаются только заявки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется подготовить сценарий для официальной части мероприятия "Встреча выпускников общеобразовательной школы".
Сценарий должен содержать текст ведущих, несколько конкурсов, выступления официальных лиц и т. д. Участники взрослые. Все подробности обговорю с исполнителем, возможны любые идеи, каких-то жестких рамок нет. Оригинальность не обязательна, главное, соответствие тематике.
Оплата - 500р., срок выполнения - до вечера 18.01.
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