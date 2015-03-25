Нужны SEO тексты

КопирайтингЗавершен52 заявки562 просмотра
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Нужны SEO тексты-описания о женской обуви по 500-700 симв. б/п. Подробное задание исполнителю. Цена скромная, рассчитана на новичков.

Принимаются только заявки.

9 лет назад
tauna_17
53 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
16 дней назад
Выбранный исполнитель
MarinaSh87
Марина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$5
2 дня
Марина - приятный в общении человек, ответственно относится к работе. Задание выполнено в срок, в итоге - грамотные, отличные тексты. Спасибо!
Таисия очень ответственный заказчик, грамотно составляет ТЗ и своевременно оплачивает выполненное задание. Спасибо за интересные проекты, с удовольствием буду сотрудничать в будущем.
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