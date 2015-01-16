Статьи для проекта ББ

КопирайтингЗакрыт9 заявок252 просмотра
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Нужно статьи для проекта.

Информационные для пользователя объясняющие, что такое биткоин и текст как пользоваться с примерами рис.

Объяснять что такое криптовалюта долго, поэтому желательно быть в теме.

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9 лет назад
may-skiy
Евгений 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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