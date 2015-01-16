Необходимо подготовить 2 уникальных текста по 1500 символов с ключевыми словами для сайта http://www.gps16.ru/ http://www.gps16.ru/index.php/takhografy про тахографы Ключевые слова: тахограф установка тахографов тахографы набережные челны карта водителя камаз тахограф тахограф на автомобиль установить тахограф карта водителя для тахографа тахограф цена тахографы на грузовые тахограф купить тахограф с скзи тахограф ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть один, мягко говоря, непорядочный человек, нужно в грамотной и профессиональной форме изложить про поступки и схему "развода". Чтобы другие не попались на ту же самую удочку, и вообще не связывались с этой аферисткой.
Суть дела изложу вам в диалоге, а вы оформите это в форме статьи. Объем небольшой, думаю пол-одна страницы сгодится.
Желательно указывайте свой Скайп в заявке.
Спасибо!
- Похожие заказы
- $5Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Компании по предоставлению SEO-услуг на постоянную работу требуется специалист по управлению репутацией (повышение репутации, узнаваемости бренда). Обязанности: 1. Аудит и сбор информации (площадки, где сконцентрированы основные обсуждения: тематические сайты, форумы, социальные сети, блоги, микро-блоги и т.д.). 2. Внедрение ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт автомобильной тематики. Рерайт. Расчет в грн.10грн-1000 знаков. Проверка уникальности на Advego.Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужны тексты для сайта на строительную тематику. Всего около 50 штук. Подробности выбранному исполнителю.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать обзор о компаний бинарных опционов для саитов партнеровКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо написать контент для сайта. Тематика сайта "Интернет и его возможности". Материал должен быть качественным полным и легко читаемым. Каждая тема должна быть раскрыта полностью. Все остальное в ТЗ Ваши сроки и цена за 1000знКопирайтинг40 заявокЗакрыт9 лет назад
нужно написать 4 статьи в миралинкс с ключами для www.transit-tour.ru/ . 50р за статью.Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
написать статью на главную страницу www.transit-tour.ru/ . 2к знаков, оплата 200р.Копирайтинг28 заявокЗакрыт9 лет назад