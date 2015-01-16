Критика

КопирайтингЗакрыт25 заявок364 просмотра
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Есть один, мягко говоря, непорядочный человек, нужно в грамотной и профессиональной форме изложить про поступки и схему "развода". Чтобы другие не попались на ту же самую удочку, и вообще не связывались с этой аферисткой.

Суть дела изложу вам в диалоге, а вы оформите это в форме статьи. Объем небольшой, думаю пол-одна страницы сгодится.

Желательно указывайте свой Скайп в заявке.

Спасибо!

9 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
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