Есть один, мягко говоря, непорядочный человек, нужно в грамотной и профессиональной форме изложить про поступки и схему "развода". Чтобы другие не попались на ту же самую удочку, и вообще не связывались с этой аферисткой.

Суть дела изложу вам в диалоге, а вы оформите это в форме статьи. Объем небольшой, думаю пол-одна страницы сгодится.

Желательно указывайте свой Скайп в заявке.

Спасибо!