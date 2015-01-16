Увеличение репутации корпоративного сайта

КопирайтингЗакрыт4 заявки319 просмотров
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Компании по предоставлению SEO-услуг на постоянную работу требуется специалист по управлению репутацией (повышение репутации, узнаваемости бренда).

Обязанности:

1. Аудит и сбор информации (площадки, где сконцентрированы основные обсуждения: тематические сайты, форумы, социальные сети, блоги, микро-блоги и т.д.).

2. Внедрение в диалоги, направление хода беседы в положительную сторону, написание положительных отзывов (прощу прощения за тавтологию).

3. Создание новых тем, обсуждений, заведении новых диалогов с положительными отзывами о компании. Регулярное добавление новых положительных отзывов в созданные темы и обсуждения.

4. Постоянный мониторинг всех площадок с созданными темами и обсуждениями. Корректировка хода беседы в положительную сторону (при необходимости).

9 лет назад
VirskiyLeonid173
Леонид 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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