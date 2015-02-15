VirskiyLeonid173

Необходимо выполнить адаптивную верстку 17 страниц, исходники psd (имеются исходники для ПК, планшета и смартфона).
- $170HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Необходимо доработать (переработать) шаблон HTML plus JS таким образом, чтобы его можно было использовать в качестве письма по электронной почте. Для упрощения верстки можно "закрепить" динамические элементы сайта. Общий стиль и цветовая гамма ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется разработать коммерческое предложение под ключ: реализовать как текстовую (смысловую) часть, так и красиво оформить (с графиками, рисунками и всем необходимым для этого). Хотелось бы, чтобы предложение было информативное и краткое. Нужно донести до ...Презентации9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется подобрать тематические площадки (форумы, блоги, отраслевые порталы, новостные сайты и другие) для размещения информации о новой открывшейся компании (тематику сообщу в ЛС); после подбора требуется постинг информации. Цель: увеличение доверия клиентов и всех интересующихся ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Составить текст объявления о продаже б/у техники. Подробности переданы исполнителю. Объем около 1000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется написать 2 текста по 2000 каждый. О компании, занимающейся управлением репутации в сети. И об этой услуге.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Компании по предоставлению SEO-услуг на постоянную работу требуется специалист по управлению репутацией (повышение репутации, узнаваемости бренда). Обязанности: 1. Аудит и сбор информации (площадки, где сконцентрированы основные обсуждения: тематические сайты, форумы, социальные сети, блоги, ...Поисковые системы (SEO)49 заявокЗакрыт10 лет назад
Компании по предоставлению SEO-услуг на постоянную работу требуется специалист по управлению репутацией (повышение репутации, узнаваемости бренда). Обязанности: 1. Аудит и сбор информации (площадки, где сконцентрированы основные обсуждения: тематические сайты, форумы, социальные сети, блоги, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад