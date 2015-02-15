VirskiyLeonid173

Леонид VirskiyLeonid173

 
52 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка шаблона HTML plus JS (TemplateMonster)

    $20

    Необходимо доработать (переработать) шаблон HTML plus JS таким образом, чтобы его можно было использовать в качестве письма по электронной почте. Для упрощения верстки можно "закрепить" динамические элементы сайта. Общий стиль и цветовая гамма ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка коммерческого предложения (дизайн и наполнение)

    Требуется разработать коммерческое предложение под ключ: реализовать как текстовую (смысловую) часть, так и красиво оформить (с графиками, рисунками и всем необходимым для этого). Хотелось бы, чтобы предложение было информативное и краткое. Нужно донести до ...

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подбор площадок и постинг на них

    Требуется подобрать тематические площадки (форумы, блоги, отраслевые порталы, новостные сайты и другие) для размещения информации о новой открывшейся компании (тематику сообщу в ЛС); после подбора требуется постинг информации. Цель: увеличение доверия клиентов и всех интересующихся ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер в SEO-компанию

    Компании по предоставлению SEO-услуг на постоянную работу требуется специалист по управлению репутацией (повышение репутации, узнаваемости бренда). Обязанности: 1. Аудит и сбор информации (площадки, где сконцентрированы основные обсуждения: тематические сайты, форумы, социальные сети, блоги, ...

    Поисковые системы (SEO)49 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Увеличение репутации корпоративного сайта

    Компании по предоставлению SEO-услуг на постоянную работу требуется специалист по управлению репутацией (повышение репутации, узнаваемости бренда). Обязанности: 1. Аудит и сбор информации (площадки, где сконцентрированы основные обсуждения: тематические сайты, форумы, социальные сети, блоги, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

saboteador-ua
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
34 отзыва(-3)
$100
10 баллов
10 лет назад
Адаптивная верстка 17 страниц
Все хорошо. Спасибо за работу. Рекомендую!
Андрей показал себя как профессионал, знающий свое дело "на отлично". Соблюдение сроков, качество работы, необходимые правки - все на высоте.
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$20
10 баллов
10 лет назад
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Спасибо за еще один интересный проект. Рекомендую Леонида к сотрудничеству, как ответственного заказчика. :)
Очередной раз хочется отметить высокий профессионализм Александра как копирайтера и ответственный подход к решению поставленной задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$60
10 баллов
10 лет назад
2 текста: о компании + об услугах
Очень положительный заказчик. Не тянул ни с проверкой, ни с оплатой. Все на 10 баллов! Мои рекомендации.
Работа выполнена профессионально, быстро. Тексты необходимо было написать довольно срочно, Александр пошел на встречу и подготовил статьи быстрее оговоренного срока.
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