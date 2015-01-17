Копирайтер в SEO-компанию

Компании по предоставлению SEO-услуг на постоянную работу требуется специалист по управлению репутацией (повышение репутации, узнаваемости бренда).

Обязанности:

1. Аудит и сбор информации (площадки, где сконцентрированы основные обсуждения: тематические сайты, форумы, социальные сети, блоги, микро-блоги и т.д.).

2. Внедрение в диалоги, направление хода беседы в положительную сторону, написание положительных отзывов (прощу прощения за тавтологию).

3. Создание новых тем, обсуждений, заведении новых диалогов с положительными отзывами о компании. Регулярное добавление новых положительных отзывов в созданные темы и обсуждения.

4. Постоянный мониторинг всех площадок с созданными темами и обсуждениями. Корректировка хода беседы в положительную сторону (при необходимости).

Просьба указать желаемый оклад в месяц.