Перенос сайта на новый домен

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка176 просмотров
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Добрый день! Нужен совет от ГУРУ, произвожу переезд сайта на новый домен (сайт в яндекс каталоге). Как правильнее сделать, чтоб не просесть в поисковиках (гугл и яша).

9 лет назад
unviz
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$15
1 день
Очень приятный человек. Помог в решении проблемы, рекомендую!
Было интересно провести SEO-консультацию, задача нетривиальная. Спасибо за заказ, обращайтесь!