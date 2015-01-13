Прогнать сайт по каталогам и закладкам

Здравствуйте! Есть сайт, который нужно качественно прогнать по каталогам и закладкам. Сразу в проекте цену и срок выполнения, цен заоблачных не нужно, цену этой работе знаю хорошо, так как когда-то сам работал в Seo. Ключи я дам. Отчет обязателен. Оплата по факту выполнения на кошелек вебмани. В приват не писать, строго в проекте.