Настроить JustClick и запустить рассылку

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки159 просмотров
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Требуеться специалист, профессионально разбирающийся в работе платформы JustClick

Аккаунт есть, хочу грамотно настроить форму подписки, сайт подписки, всплывающее окно подписки, настроить автоматическую серию писем.

1.Создать красивую форму подписки,

2.Создать сайт подписки, насторить комментарии в ВК,

3.Создать всплывающее окно подписки

4.Настроить автоматическую серию писем.

9 лет назад
go4478
Олег 
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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