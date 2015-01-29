CЯ для Израиля

Требуется СЕО продвижение интернет-магазина. Оплата при достижении запланированного результата. Адрес магазина - www.сварка-онлайн.рф
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Подборка СЯ для Израиля на английском языке.
Нужно под 6 посадочных страниц подобрать по 5 ключевых запросов .
Критерии запросов :
1) 2 средне частотных
2) 3 низко частотных
3) Низкая конкуренция
4) Все запросы должны быть гео зависимыми
Тематика сайта развлечение .
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