Задача: Распределим фразы по релевантным страницам Прописать title индивидуально для каждой страницы; Прописать keywords индивидуально для каждой страницы; Оптимизация description для не текстовых страниц; Прописывание тегов h1 – h6; Корректировка и правка текстов с точки зрения ...
Простановка рекомендаций – ссылок на форумах, блогах и др.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.
Необходим линк-менеджер для расстановки качественных ссылок на форумах, блогах, сайтах отзывов, сайтов вопросов и ответов и т.д..
Ссылки должны ставиться в процессе обсуждения (вникнув в смысл обсуждаемого вопроса), грамотно, нося рекомендательный характер и в тему – мы категорически против спама! Главная задача, чтобы ссылка выжила и возможна помогла пользователям ресурса, а не была потерта через два дня. Возможна простановка любых ссылок, в том числе и неактивных (в виде простого текста).
Проверяем ссылки через неделю после получения отчета, оплачиваются только "выжившие". Стоимость одного комментария/ответа с ссылкой от 50 руб.
Поиск площадок проводится как нашими специалистами (вам предлагается список площадок для размещения ссылки – стоимость 20 руб.), так и площадки, найденные Вами самостоятельно (критерии выбора площадок будут предоставлены) – стоимость – от 50 руб.
Большим плюсом будет наличие собственных прокаченных аккаунтов на форумах.
Планируется долговременное сотрудничество.
С удовольствием рассмотрю Ваше портфолио и предложения.
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