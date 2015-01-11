Простановка рекомендаций – ссылок на форумах, блогах и др.

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры.

Необходим линк-менеджер для расстановки качественных ссылок на форумах, блогах, сайтах отзывов, сайтов вопросов и ответов и т.д..

Ссылки должны ставиться в процессе обсуждения (вникнув в смысл обсуждаемого вопроса), грамотно, нося рекомендательный характер и в тему – мы категорически против спама! Главная задача, чтобы ссылка выжила и возможна помогла пользователям ресурса, а не была потерта через два дня. Возможна простановка любых ссылок, в том числе и неактивных (в виде простого текста).

Проверяем ссылки через неделю после получения отчета, оплачиваются только "выжившие". Стоимость одного комментария/ответа с ссылкой от 50 руб.

Поиск площадок проводится как нашими специалистами (вам предлагается список площадок для размещения ссылки – стоимость 20 руб.), так и площадки, найденные Вами самостоятельно (критерии выбора площадок будут предоставлены) – стоимость – от 50 руб.

Большим плюсом будет наличие собственных прокаченных аккаунтов на форумах.

Планируется долговременное сотрудничество.

С удовольствием рассмотрю Ваше портфолио и предложения.