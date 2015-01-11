Помощь в реализации бизнес идеи

Мне нужна помощь в реализации следующей бизнес идеи. Я писатель, по объективным причинам я не смог издать свои книги в бумажном варианте. Я начал переводить свои (многочисленные) книги в формат pdf. Я создал (на мой взгляд) интересный сайт http://analitica4you.ru. Я хочу поместить на свой сайт свои очень интересные и необычайно полезные для миллионов людей книги. Привлечь многомиллионную аудиторию я хочу при помощи (не дебильной) тизерной рекламы. Я ищу фрилансера, который понимает – как успешно реализовать мою идею.