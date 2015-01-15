Нужен СЕО аудит

Поисковые системы (SEO)Завершен18 заявок241 просмотр
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Всем доброго времени суток! Нужен СЕО аудит интернет-магазина.

От вас сроки и цены, с уважением Дмитрий

9 лет назад
Kulya
Кулик 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, очень информативный разбор! Рекомендую!
Очень понравилось работать с Дмитрием! оплатил работу в срок и в полном объеме. Рекомендую как порядочного заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!