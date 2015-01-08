Настройка сниппета

Здравствуйте. На сегодняшний день есть задача по улучшению сниппета сайта. На данный момент код настроен на отображение в сниппете Гугл фото. Пример - https://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets?q=http%3A%2F%2Fmmprod.ru%2Fprodukty%2Fgoryachie-buterbrody-so-shprotami-2.html (самого фото не видно, видно только рамку под фото - это значит что фото будет отображаться)

Теперь нужно прикрепить рейтинг, чтобы отображалось фото и рейтинг. Пример - https://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets?q=http%3A%2F%2Fvegetarianrecept.ru%2Fsalaty%2Folive-vegetarianskij.html

Сайт на вордпресс, существует плагин для рейтингов wp-postratings при установке данного плагина в сниппете рейтинг отображается, но пропадает фото, видимо где то бьется код.

В процессе настройки/правки кода проверять сниппет нужно тут - https://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets сервис от Гугла для настройки сниппетов. Всем спасибо!