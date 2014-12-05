Сайт - лендинг с seo оптимизацией под регион

Добрый день. Необходимо разработать сайт в формате лендинга. Сайт посвящен услугам по разработке бизнес-планов в Нижнем Новгороде. Основная цель сайта - мотивация на телефонный звонок или вопрос по e-mail. Основное требование к сайту - максимальная seo-оптимизация по ключевым запросам: бизнес-план, бизнес-план для банка, разработка бизнес-плана, бизнес-план в нижнем новгороде, бизнес-план для инвестора и т.д. (учесть фразы без дефисов). Настройка только на Нижний Новгород. Нужна оптимизация по топ 5-10 поисковым запросам. Сайт должен быть добавлен в каталоги яндекса и гугла, должны быть прикуплены все необходимые ссылки для индексации, настроены редиректы и пр. оптимизационные аспекты. Домен должен быть в зоне ру или com и также способствовать индексации.

Вторичные требования:

1) Дизайн - любой деловой стиль

2) Структура лендинга - соответствие стандартам продающих страниц. Отсутствие блоков: отзывы, обратная связь, перечень клиентов. Возможно добавление раздела блогов для поисковой оптимизации, по согласованию. Должны быть разделы: о бизнес-планах (аналог "о компании"), перечень услуг, новости (возможно - блоги), контактная информация. Должны быть ссылки на группы Вконтакте, Twitter и Facebook.

3) Управление сайтом - должна быть возможность простого добавления новостей, блогов, редактирования текстовой информации.

4) Сроки - готовность сайта до 28 февраля.

Условия - 50% предоплата денежным переводом по золотой короне. Далее - расчет после принятия работ - проверка действующего сайта (уже размещенного на хостинге, приклеенного к яндексу и гуглу). Если к июню сайт будет выходить в топ-5 выдачи яндекса и гугла по пяти топовым поисковым запросам, переведу дополнительно премию $100.