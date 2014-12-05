Продвижение сайта

сделать внутренюю перелиновку сайта. грамонтно !!! cdi-1.net.ua
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Доброе время суток!
Интересует продвижения сайта - roomba.ua - В яндексе и в гугле на территории Украина
1) Что вы будете делать с сайтом?
2) Краткая информация, как Вы будете продвигать сайт (пример: покупка ссылок "Вечных", поведенческие факторы и т.д.)
3) Стоимость! Стоимость можно как целиком или стоимость работы + на продвижение
пример стоимости:
1) 300 долларов в месяц
2) 150 за работу 150 на продвижение
3) 1 - 2 месяц 150 долларов дальше сумма будет рости
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