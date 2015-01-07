Технический аудит сайта + консультация по ПФ

Добрый день, уважаемые специалисты!

Нужен технический аудит сайта (инфопортал, туристическая тематика) + консультация по улучшению поведенческих факторов. Сайту 4 года, раньше раскручивался вечными ссылками, около 8 месяцев назад был выкуплен, поменялся дизайн, провели внутреннюю оптимизацию, закупили ссылок, удалили массу покупных ссылок на сайте, запостили кучу уникального и полезного контента. Однако поведенческие факторы плачевны: посещаемость низкая и короткая. Доступ к статистике предоставляется (гугл аналитика).

Прошу указывать цены и сроки в комментариях. За консультацию можно отдельно в формате либо фиксированно (за письменную рекомендацию), либо почасово.