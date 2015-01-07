Технический аудит сайта + консультация по ПФ

Поисковые системы (SEO)Завершен14 заявок255 просмотров
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Добрый день, уважаемые специалисты!

Нужен технический аудит сайта (инфопортал, туристическая тематика) + консультация по улучшению поведенческих факторов. Сайту 4 года, раньше раскручивался вечными ссылками, около 8 месяцев назад был выкуплен, поменялся дизайн, провели внутреннюю оптимизацию, закупили ссылок, удалили массу покупных ссылок на сайте, запостили кучу уникального и полезного контента. Однако поведенческие факторы плачевны: посещаемость низкая и короткая. Доступ к статистике предоставляется (гугл аналитика).

Прошу указывать цены и сроки в комментариях. За консультацию можно отдельно в формате либо фиксированно (за письменную рекомендацию), либо почасово.

9 лет назад
LucyLogics
Людмила 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранные исполнители
redjired
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$37
3 дня
Отличный специалист, приятный в общении, очень легко работать! Сделал аудит раньше срока, помог с вариантами оплаты, когда были трудности. Рекомендую!
Отличный работодатель. Приятное общение и своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Isengrimm
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Приятный в общении и компетентный специалист. Получила больше, чем рассчитывала. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Приятный клиент. Все заплачено в срок и вовремя.
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