SEO интернет-магазина одежды

Привет! Требуется не шаблонный аудит сайта, разбор всех моментов, без воды, понятный аудит для обычного чел-ка. Так же советы (ответы на вопросы) в будущем в рамках этого проекта (если они возникнут). При выборе исполнителя, буду обращать ...