Продвижение сайта о цифровом телевидении

$100
Поисковые системы (SEO)Завершен16 заявок310 просмотров
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Имеется информационный сайт, в т.ч. интегрированный на сайт форум, посвященный цифровому ТВ.

Требуется:

1. Внутренняя оптимизация сайта, включая seo-аудит и составление семантического ядра с разбиением на посадочные страницы.

2. Написание уникального seo-контента.

2. Регистрация в каталогах и досках объявлений

3. Размещение коротких постов в соц. сетях, блогах и форумах.

9 лет назад
victi
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Mihail1802
Михаил 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$250
14 дней
Михаил проявил себя настоящим профессионалом своего дела, который ответственно относится к выполняемой работе. От него получал полезные и развернутые ответы на вопросы, также он помог в подборе исполнителя по другой задаче. Всегда на связи, при необходимости готов оказать квалифицированную помощь. С Михаилом планирую сотрудничать в дальнейшем.
Все отлично! Интересный проект, своевременная оплата. Рекомендую Виктора как порядочного заказчика. Спасибо за доверие!
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