Продвижение сайта о цифровом телевидении

Кто сможет грамотно прописать метатеги сайта? движок – Joomla тематика – кулинария можно новичкам, но только чтоб знать что к чему. желательно опыт в тематике кулинарии. на сайте много рецептов, надо написать макрос, чтоб автоматически метатеги ставились ...
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Имеется информационный сайт, в т.ч. интегрированный на сайт форум, посвященный цифровому ТВ.
Требуется:
1. Внутренняя оптимизация сайта, включая seo-аудит и составление семантического ядра с разбиением на посадочные страницы.
2. Написание уникального seo-контента.
2. Регистрация в каталогах и досках объявлений
3. Размещение коротких постов в соц. сетях, блогах и форумах.
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