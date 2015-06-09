Продвижение сайта о цифровом телевидении

Михаил проявил себя настоящим профессионалом своего дела, который ответственно относится к выполняемой работе. От него получал полезные и развернутые ответы на вопросы, также он помог в подборе исполнителя по другой задаче. Всегда на связи, при необходимости готов оказать квалифицированную помощь. С Михаилом планирую сотрудничать в дальнейшем.